14 de abril de 2026
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LITORAL NORTE

VEJA VÍDEO: PM herói salva bebê engasgada em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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PM/Divulgação

Uma bebê de apenas 2 meses foi salva por policiais militares após se engasgar na noite de segunda-feira (13), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A rápida ação da equipe evitou uma tragédia e emocionou familiares.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por um pai desesperado, que informou que a filha estava sem conseguir respirar. A equipe seguiu imediatamente até a residência, na Avenida Brasil, no bairro Ipiranga.

Bebê estava desacordada

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a pequena Lorena desacordada e com coloração arroxeada, sinal de falta de oxigenação. Diante da gravidade, iniciaram imediatamente os procedimentos de emergência.

Um dos policiais realizou a manobra de desengasgo, conseguindo reverter o quadro. Aos poucos, a bebê voltou a respirar e recuperou os sinais vitais, em meio à tensão e emoção dos familiares.

Atendimento e recuperação

Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada junto aos pais para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central, onde recebeu cuidados médicos e permaneceu em observação.

A ação rápida dos policiais foi fundamental para salvar a vida da bebê e gerou grande comoção. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

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