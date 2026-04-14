Uma bebê de apenas 2 meses foi salva por policiais militares após se engasgar na noite de segunda-feira (13), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A rápida ação da equipe evitou uma tragédia e emocionou familiares.
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De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por um pai desesperado, que informou que a filha estava sem conseguir respirar. A equipe seguiu imediatamente até a residência, na Avenida Brasil, no bairro Ipiranga.
Bebê estava desacordada
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a pequena Lorena desacordada e com coloração arroxeada, sinal de falta de oxigenação. Diante da gravidade, iniciaram imediatamente os procedimentos de emergência.
Um dos policiais realizou a manobra de desengasgo, conseguindo reverter o quadro. Aos poucos, a bebê voltou a respirar e recuperou os sinais vitais, em meio à tensão e emoção dos familiares.
Atendimento e recuperação
Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada junto aos pais para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central, onde recebeu cuidados médicos e permaneceu em observação.
A ação rápida dos policiais foi fundamental para salvar a vida da bebê e gerou grande comoção. O caso foi registrado pela Polícia Militar.