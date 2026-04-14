Uma bebê de apenas 2 meses foi salva por policiais militares após se engasgar na noite de segunda-feira (13), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A rápida ação da equipe evitou uma tragédia e emocionou familiares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por um pai desesperado, que informou que a filha estava sem conseguir respirar. A equipe seguiu imediatamente até a residência, na Avenida Brasil, no bairro Ipiranga.

Bebê estava desacordada