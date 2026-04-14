Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Itamambuca, em Ubatuba, na manhã de segunda-feira (13).

A ação ocorreu na rua Jatobás, onde a equipe localizou e recolheu 17 cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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