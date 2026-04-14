14 de abril de 2026
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ARMA DE FOGO

Ubatuba: PM encontra 17 munições deflagradas e investiga disparos

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Itamambuca, em Ubatuba, na manhã de segunda-feira (13).

A ação ocorreu na rua Jatobás, onde a equipe localizou e recolheu 17 cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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Em depoimento, um morador relatou ter ouvido os disparos por volta das 2h30. Embora não tenha visto os autores, ele acredita que o alvo seria o morador da casa ao lado, seu inquilino, que seria usuário de drogas.

Os autores dos disparos fugiram e ainda não foram identificados. O material aprendido foi encaminhado para perícia e a investigação segue em curso. Não houve registro de feridos

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