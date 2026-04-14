Crianças e adultos foram atropelados na saída de uma igreja na noite de domingo (12), no bairro Sítio Bom Jesus, em São José dos Campos, deixando vários feridos e causando revolta entre moradores. Entre as vítimas estão três crianças, incluindo uma bebê com transtorno do espectro autista.
O caso foi revelado pela página Olho Vivo do Vale, que postou um vídeo do acidente (veja aqui).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações do Olho Vivo do Vale, o atropelamento ocorreu por volta das 19h, na rua Hilário Santana, no bairro Sítio Bom Jesus.
O carro atingiu um grupo de moradores que estava na rua, perto de um comércio. Entre as vítimas estão ao menos três crianças, incluindo uma bebê com transtorno do espectro autista e outra criança de 5 anos.
Desespero e socorro improvisado
Testemunhas relataram momentos de pânico após o impacto. Familiares e moradores precisaram agir rapidamente para socorrer os feridos, que foram levados ao hospital por meios próprios antes da chegada de equipes de emergência.
Ainda de acordo com relatos, colhidos pela página, o atropelamento pode ter sido motivado por uma discussão entre um casal, possivelmente por ciúmes. A informação, no entanto, ainda será apurada pelas autoridades.
Motorista fugiu sem prestar socorro
Após o atropelamento, os ocupantes do veículo deixaram o local sem prestar assistência às vítimas, o que pode configurar crime de omissão de socorro. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do atropelamento.
- Com informações da página Olho Vivo do Vale