Crianças e adultos foram atropelados na saída de uma igreja na noite de domingo (12), no bairro Sítio Bom Jesus, em São José dos Campos, deixando vários feridos e causando revolta entre moradores. Entre as vítimas estão três crianças, incluindo uma bebê com transtorno do espectro autista.

O caso foi revelado pela página Olho Vivo do Vale, que postou um vídeo do acidente (veja aqui).

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