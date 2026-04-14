O aposentado Odail Pereira da Silva, de 57 anos, morreu na manhã desta terça-feira (14), em São José dos Campos, após não resistir às complicações provocadas pelas graves queimaduras sofridas em um acidente no último domingo (12).
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Odail estava internado na UTI do Hospital Municipal da Vila Industrial e havia passado por uma cirurgia de emergência nas últimas horas. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.
A morte gerou forte comoção entre familiares. “Estamos sem chão”, afirmou um sobrinho da vítima, ao relatar o impacto da perda.
Desde o acidente, a família já descrevia o quadro como extremamente delicado. Segundo os relatos, Odail teve mais de 50% do corpo queimado e não podia ser transferido para um hospital especializado devido à gravidade do estado clínico.
O acidente aconteceu na manhã de domingo, na rua Itambacuri, no bairro Vila Iracema, na região sudeste da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por um fio de alta tensão, após a queda de um poste.
De acordo com a Prefeitura, o incidente teria sido causado pelo rompimento de uma tubulação de água, de responsabilidade da Sabesp, o que provocou erosão no solo, abertura de uma cratera e, consequentemente, a queda da estrutura.
Em nota, a Sabesp lamentou o ocorrido, informou que presta assistência à família e que abriu apuração para investigar as causas do acidente.