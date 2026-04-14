O aposentado Odail Pereira da Silva, de 57 anos, morreu na manhã desta terça-feira (14), em São José dos Campos, após não resistir às complicações provocadas pelas graves queimaduras sofridas em um acidente no último domingo (12).

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Odail estava internado na UTI do Hospital Municipal da Vila Industrial e havia passado por uma cirurgia de emergência nas últimas horas. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.