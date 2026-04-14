A greve dos trabalhadores da Urbam entrou no segundo dia nesta terça-feira (14), em São José dos Campos, com aumento da tensão entre empresa e sindicato. Segundo a companhia, manifestantes estariam utilizando cadeados e correntes para bloquear acessos às unidades de trabalho.

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De acordo com a Urbam, a paralisação, liderada pelo SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio), tem ultrapassado os limites legais do direito de greve ao impedir a entrada de funcionários que não aderiram ao movimento.

Empresa denuncia bloqueios