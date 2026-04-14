O escritor Henrique Dottoly, morador de São José dos Campos, lançou o seu segundo livro intitulado Paz & Guerra.

A obra, que reúne poemas e contos, foi apresentada ao público no último domingo (12).

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