14 de abril de 2026
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LITERATURA

Autor de SJC lança seu 2º livro com contos e poemas

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/acervo Henrique Dottoly
Henrique Dottoly, de São José dos Campos lança 'Paz & Guerra'
Henrique Dottoly, de São José dos Campos lança 'Paz & Guerra'

O escritor Henrique Dottoly, morador de São José dos Campos, lançou o seu segundo livro intitulado Paz & Guerra.

A obra, que reúne poemas e contos, foi apresentada ao público no último domingo (12).

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O autor

Aos 30 anos, Dottoly possui uma trajetória longa na literatura. Escreve desde os oito anos e publicou seu primeiro conto aos 13. Em 2019, estreou com "Dois Dedos de Poesia para Abrir o Apetite". Agora, traz "Paz & Guerra", uma publicação da Editora Mondru, na qual explora contrastes humanos através dos contos e da escrita poética.

Reencontro

O autor reencontra leitores no próximo dia 30 de abril, às 20h para uma noite de autógrafos e bate-papo na Livraria Mantiqueira. O livro estará disponível para aquisição, mas a compra também pode ser feita online no site da editora.

A livaria fica na avenida Paulo Becker, nº 108, na Vila Adyana, São José dos Campos.

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