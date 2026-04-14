O escritor Henrique Dottoly, morador de São José dos Campos, lançou o seu segundo livro intitulado Paz & Guerra.
A obra, que reúne poemas e contos, foi apresentada ao público no último domingo (12).
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O autor
Aos 30 anos, Dottoly possui uma trajetória longa na literatura. Escreve desde os oito anos e publicou seu primeiro conto aos 13. Em 2019, estreou com "Dois Dedos de Poesia para Abrir o Apetite". Agora, traz "Paz & Guerra", uma publicação da Editora Mondru, na qual explora contrastes humanos através dos contos e da escrita poética.
Reencontro
O autor reencontra leitores no próximo dia 30 de abril, às 20h para uma noite de autógrafos e bate-papo na Livraria Mantiqueira. O livro estará disponível para aquisição, mas a compra também pode ser feita online no site da editora.
A livaria fica na avenida Paulo Becker, nº 108, na Vila Adyana, São José dos Campos.