Um “outono tranquilo” no Vale do Paraíba e Litoral Norte marca os próximos dias em toda a região, com predomínio de sol, pouca variação no padrão do tempo e ausência de chuva significativa pelo menos até sábado (18), quando aumenta a chance de pancadas isoladas durante a tarde, segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.
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De acordo com o especialista, a previsão praticamente não mudou em relação ao dia anterior e segue indicando um cenário estável, sem sistemas relevantes atuando de forma direta sobre a região. A chance de chuva no sábado existe, mas ainda é pequena e, se ocorrer, tende a aparecer em forma de pancadas rápidas por causa do aquecimento do período da tarde.
O pesquisador do Inpe explicou que a região já entrou na fase em que a chuva perde força com o avanço do outono. Nessa época do ano, o principal mecanismo para provocar precipitação costuma ser a passagem de frentes frias mais organizadas, capazes de trazer umidade do mar para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Neste momento, porém, não há indicação de frentes frias importantes nos próximos sete dias.
Temperaturas
No interior do Vale do Paraíba, o outono deve manter temperaturas mínimas agradáveis, sem frio mais intenso, e máximas entre 26°C e 28°C, podendo chegar a 30°C em alguns pontos. Segundo Escobar, os valores ficam próximos da média climatológica para abril, com leve elevação em áreas do Vale Histórico.
No Litoral Norte, a tendência é de temperaturas na casa dos 26°C, enquanto Campos do Jordão e arredores devem seguir com tardes mais amenas, em torno de 20°C. O cenário, portanto, continua favorável para dias com mais sol, manhãs sem frio rigoroso e tardes típicas de outono, sem extremos no curto prazo.
Na prática, o outono mantém um padrão mais confortável para a maior parte da região, com calor moderado durante o dia, pouco vento e sem indicação de mudança brusca no tempo.
Apesar do predomínio de sol, Escobar observa que pode haver aumento de nebulosidade na faixa leste e no litoral nos próximos dias, principalmente por causa da virada do vento para os quadrantes leste e sudeste. Ainda assim, a expectativa é de algo sem grande impacto, mais ligado à presença de nuvens baixas e maior umidade marítima.
Os ventos seguem fracos e não há, por enquanto, nenhum sistema meteorológico determinante sobre a região. Por isso, o outono tranquilo no Vale do Paraíba e Litoral Norte continua sendo a marca principal da previsão. A única mudança um pouco mais perceptível deve aparecer no sábado, com leve aumento da instabilidade e possibilidade de pancadas isoladas no período da tarde.