Um “outono tranquilo” no Vale do Paraíba e Litoral Norte marca os próximos dias em toda a região, com predomínio de sol, pouca variação no padrão do tempo e ausência de chuva significativa pelo menos até sábado (18), quando aumenta a chance de pancadas isoladas durante a tarde, segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

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De acordo com o especialista, a previsão praticamente não mudou em relação ao dia anterior e segue indicando um cenário estável, sem sistemas relevantes atuando de forma direta sobre a região. A chance de chuva no sábado existe, mas ainda é pequena e, se ocorrer, tende a aparecer em forma de pancadas rápidas por causa do aquecimento do período da tarde.