Começa nessa quarta-feira (15) a 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. São esperados cerca de 400 bispos para o encontro anual do episcopado brasileiro.
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A Assembleia Geral segue até 24 de abril para, segundo a CNBB, dias de convivência, oração e definições para a missão da Igreja Católica no país. O encontro é realizado em 2026 após ter sido cancelado no ano passado, em razão da morte do papa Francisco, em 21 de abril de 2025.
A Igreja Católica no Brasil possui 281 circunscrições eclesiásticas. O número de bispos no país é de 497, dos quais 324 estão no exercício do governo pastoral de alguma diocese e arquidiocese e outros 173 são bispos eméritos. Destes, 373 estão inscritos na 62ª Assembleia Geral da CNBB.
Órgão supremo da CNBB, a Assembleia Geral é “a expressão e a realização maior do afeto do colegial, da comunhão e da corresponsabilidade dos Bispos da Igreja no Brasil”. O estatuto da instituição estabelece que este órgão tem a finalidade de realizar os “objetivos da CNBB, para o bem do povo de Deus”.
Assuntos pastorais
Nesse encontro em Aparecida, serão tratados assuntos pastorais relacionados à missão da Igreja e aos problemas das pessoas e da sociedade, sempre na perspectiva da evangelização.
O tema central é a aprovação das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Após um processo de atualização adiado para receber as contribuições do Sínodo sobre a Sinodalidade, o texto com os acréscimos e contribuições recebidos também das dioceses, pastorais e organismos chega ao conjunto do episcopado para ser votado e aprovado.
As diretrizes formam o documento que direciona e orienta a missão da Igreja de evangelizar. Elas auxiliam as dioceses de todo o país na sua atuação pastoral a partir do discernimento da realidade e oferece propostas para iluminar a vida eclesial e a sociedade a partir dos valores do Evangelho.
Além do tema central, os bispos também vão tratar de três temas prioritários, 20 temais diversos, quatro mensagens e 10 comunicações. O encontro dos bispos também conta com um retiro espiritual, que acontece nos primeiros dias de assembleia.
Programação
A programação diária dos bispos tem início às 8h, com a oração das Laudes, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, dentro do complexo do Santuário Nacional de Aparecida.
A primeira das quatro sessões diárias começará às 8h30 e a segunda às 11h. Já às 10h30, bispos definidos pela Presidência concedem entrevista coletiva à imprensa, com transmissão pelas redes sociais da CNBB.
À tarde, as sessões retornam às 15h, com a oração da Hora Média. Às 18h, os bispos celebram a Eucaristia com a oração das Vésperas, no altar central da basílica de Aparecida.
Nos primeiros dias, os bispos vivenciarão um retiro espiritual, com início na tarde do dia 15 de abril e conclusão com a Eucaristia, na noite de quinta-feira. Antes da celebração, prevista para 18h, os bispos rezarão o terço durante procissão do Centro de Eventos até a Basílica do Santuário Nacional. No sábado e no domingo, as missas serão pela manhã: no dia 18, às 7h, e no dia 19, às 8h.
São convocados para a Assembleia Geral da CNBB os membros da Conferência: cardeais, arcebispos, bispos diocesanos, auxiliares e coadjutores. Os bispos eméritos, administradores diocesanos e representantes de organismos e pastorais da Igreja são convidados.
Tecnologia
Neste ano, a CNBB vai usar pela primeira vez dispositivos eletrônicos chamados “keypads” para as votações durante a Assembleia Geral.
Eles permitem registrar o voto em tempo real, sem precisar de conexão com internet ou qualquer rede. O equipamento agiliza a deliberação dos bispos e evita o uso de papel nas votações.
Por meio dos “keypads”, os religiosos poderão votar em três opções: sim, não ou nulo, em cada votação para as quais foram requisitados. A CNBB disse que a tecnologia dinamiza o processo de votação e evita o uso de papel.