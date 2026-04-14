Começa nessa quarta-feira (15) a 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. São esperados cerca de 400 bispos para o encontro anual do episcopado brasileiro.

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A Assembleia Geral segue até 24 de abril para, segundo a CNBB, dias de convivência, oração e definições para a missão da Igreja Católica no país. O encontro é realizado em 2026 após ter sido cancelado no ano passado, em razão da morte do papa Francisco, em 21 de abril de 2025.