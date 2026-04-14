A Secretaria de Estado da Saúde informou que o Vale do Paraíba e o Litoral Norte registram 33 casos e três óbitos por meningite nos três primeiros meses de 2026. Os casos foram registrados nas cidades abrangidas pelo DRS (Departamento Regional de Saúde) de Taubaté.
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No mesmo período de 2025, foram registrados 35 casos e quatro óbitos. Em todo o ano passado, a região acumulou 147 casos e 10 óbitos.
Em todo o estado de São Paulo, o número de mortes por meningite chegou a 84 em 2026, de janeiro a março. Ao todo, são 780 casos registrados no período. No ano passado, foram 4.629 casos e 549 mortes no território paulista.
Morte em Ubatuba
Neste mês de abril, a Prefeitura de Ubatuba confirmou a morte de uma criança por meningite. A causa do óbito foi confirmada após a emissão do laudo diagnóstico. A criança permaneceu internada por três dias, mas não resistiu.
A administração municipal enfatizou que se trata de um caso isolado e descartou qualquer indício de surto da doença na cidade. O caso também não está computado na estatística do primeiro trimestre, o que eleva para quatro as mortes por meningite na região.
Segundo a Prefeitura, a criança deu entrada na rede municipal de saúde na segunda-feira (6). Devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. A morte foi confirmada na quinta-feira (9).
Cuidados com a doença
A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas e, em alguns casos, evolui rapidamente, colocando a vida em risco. A doença também pode ocorrer por condições não infecciosas, como doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos.
Ela é considerada uma doença endêmica no Brasil, com casos ao longo de todo o ano. As meningites bacterianas e virais são as de maior importância para saúde pública, ocorrendo em maior número de casos, e as crianças são as mais afetadas pela doença.
A Secretaria de Estado da Saúde reforçou que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a doença. As vacinas meningocócicas C e ACWY estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do estado.
Em caso de sinais ou sintomas da doença, como febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez de nuca ou manchas na pele, a população deve procurar atendimento médico imediatamente.