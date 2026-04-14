A Secretaria de Estado da Saúde informou que o Vale do Paraíba e o Litoral Norte registram 33 casos e três óbitos por meningite nos três primeiros meses de 2026. Os casos foram registrados nas cidades abrangidas pelo DRS (Departamento Regional de Saúde) de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No mesmo período de 2025, foram registrados 35 casos e quatro óbitos. Em todo o ano passado, a região acumulou 147 casos e 10 óbitos.