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OPERAÇÃO IMPACTO

VÍDEO: Homem é preso com 314 kg de droga e uma menina de 15 anos

Por Luyse Camargo | Mirante do Paranapanema
| Tempo de leitura: 1 min
SSP-SP
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Divulgação/SSP-SP
Fardos de maconha apreendidos por policiais do TOR
Fardos de maconha apreendidos por policiais do TOR

Um homem foi preso transportando 314 kg de maconha em um veículo na companhia de uma adolescente de 15 anos.

O flagrante ocorreu durante fiscalização da Operação Impacto na Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), em Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, na segunda-feira (13).

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Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) interceptaram o veículo e localizaram 12 fardos de maconha distribuídos no banco traseiro e no porta-malas, totalizando 314,6 kg da droga.

Em consulta aos sistemas, constatou-se que o condutor já tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente, onde permaneceu preso. A passageira, adolescente de 15 anos, foi apreendida.

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