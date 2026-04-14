Um homem foi preso transportando 314 kg de maconha em um veículo na companhia de uma adolescente de 15 anos.
O flagrante ocorreu durante fiscalização da Operação Impacto na Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), em Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, na segunda-feira (13).
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Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) interceptaram o veículo e localizaram 12 fardos de maconha distribuídos no banco traseiro e no porta-malas, totalizando 314,6 kg da droga.
Em consulta aos sistemas, constatou-se que o condutor já tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente, onde permaneceu preso. A passageira, adolescente de 15 anos, foi apreendida.