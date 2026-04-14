Um homem foi preso transportando 314 kg de maconha em um veículo na companhia de uma adolescente de 15 anos.

O flagrante ocorreu durante fiscalização da Operação Impacto na Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), em Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, na segunda-feira (13).

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