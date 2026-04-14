A Polícia Civil deflagrou uma megaoperação nesta terça-feira (14) contra o setor financeiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região. Estão sendo cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena, São Sebastião, Caraguatatuba e Praia Grande (SP).

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A Operação Cúpula Financeira investiga o tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Até o momento, três pessoas foram presas, incluindo o alvo apontado como líder do setor financeiro do PCC na região.