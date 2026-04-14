Um homem foi preso após roubar uma farmácia na área central de Ubatuba.

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), quando ele invadiu o estabelecimento e ameaçou o funcionário com uma pistola de pressão.

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