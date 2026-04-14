14 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Ladrão de farmácia é preso com pistola de pressão em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Apreensões em Ubatuba
Apreensões em Ubatuba

Um homem foi preso após roubar uma farmácia na área central de Ubatuba.

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), quando ele invadiu o estabelecimento e ameaçou o funcionário com uma pistola de pressão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento à ocorrência de roubo já executado na rua Dona Maria Alves. O autor do crime havia fugido em direção ao calçadão próximo.

Com base nas características informadas, a equipe o identificou durante patrulhamento na rua Hans Staden. Ele tentou se desfazer dos objetos ao perceber a presença da viatura e resistiu à abordagem e foi contido.

Foram apreendidos com ele os produtos subtraídos, além de dinheiro, uma faca e uma pistola de pressão usada para ameaçar a vítima. Ele foi conduzido ao plantão local e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários