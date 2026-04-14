Um homem foi preso após roubar uma farmácia na área central de Ubatuba.
O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), quando ele invadiu o estabelecimento e ameaçou o funcionário com uma pistola de pressão.
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A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento à ocorrência de roubo já executado na rua Dona Maria Alves. O autor do crime havia fugido em direção ao calçadão próximo.
Com base nas características informadas, a equipe o identificou durante patrulhamento na rua Hans Staden. Ele tentou se desfazer dos objetos ao perceber a presença da viatura e resistiu à abordagem e foi contido.
Foram apreendidos com ele os produtos subtraídos, além de dinheiro, uma faca e uma pistola de pressão usada para ameaçar a vítima. Ele foi conduzido ao plantão local e permaneceu à disposição da Justiça.