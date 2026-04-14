A Embraer abriu inscrições para curso que vai formar 160 auxiliares de Produção Aeronáutica. Podem se candidatar moradores de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Botucatu (SP) e São Manuel (SP). A iniciativa faz parte do Programa de Qualificação da fabricante.

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O treinamento se propõe a desenvolver os participantes tecnicamente, com ênfase em Mecânica ou Elétrica, para que estejam mais preparados para se candidatar a uma vaga no mercado de aviação.