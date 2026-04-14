A Embraer abriu inscrições para curso que vai formar 160 auxiliares de Produção Aeronáutica. Podem se candidatar moradores de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Botucatu (SP) e São Manuel (SP). A iniciativa faz parte do Programa de Qualificação da fabricante.
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O treinamento se propõe a desenvolver os participantes tecnicamente, com ênfase em Mecânica ou Elétrica, para que estejam mais preparados para se candidatar a uma vaga no mercado de aviação.
A capacitação será realizada pelo Senai de cada região, a partir de 18 de maio. Serão formadas dez turmas de profissionais, com aulas em diferentes turnos – manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) ou noite (18h às 22h).
Do total de vagas, 30% são reservadas para grupos sociais sub-representados – como forma de promover a diversidade e inclusão de mais mulheres, geração acima de 50 anos, e pessoas pretas e pardas.
As inscrições podem ser realizadas pelos seguintes links: São José dos Campos, Caçapava e Jacareí (clique aqui) e Botucatu e São Manuel (clique aqui).
Critérios
Os interessados devem estar com 18 anos ou mais, ter Ensino Médio completo e formação técnica ou profissionalizante em eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, mecânica, mecatrônica, automação, pintura, selagem ou soldagem, entre outras especialidades com aplicação no ambiente industrial. Outro critério de elegibilidade é não ter trabalhado na Embraer, já que muitos conceitos do treinamento são básicos para quem já atuou na companhia.
As 800 primeiras pessoas que cumprirem os pré-requisitos seguem para a próxima fase. Nela, os candidatos passam por uma prova presencial, na qual são avaliados por seu raciocínio lógico e pela mentalidade de melhoria contínua alinhada com a cultura de segurança, qualidade e eficiência.
A aplicação do teste está marcada para 25 de abril em São José dos Campos (data válida também para moradores de Caçapava e Jacareí), e 26 de abril em Botucatu (mesma data para moradores de São Manuel).
O treinamento em produção aeronáutica é financiado pela Embraer e 100% gratuito para quem participa, desde o momento da inscrição. Custos com transporte e alimentação ao longo da capacitação são de responsabilidade das pessoas aprovadas.