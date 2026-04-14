14 de abril de 2026
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ATO INFRACIONAL

Adolescente com drogas é apreendido na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ PM
Apreensões com adolescente em São José dos Campos
Apreensões com adolescente em São José dos Campos

Um adolescente foi apreendido no bairro Elmano Ferreira Veloso, na zona sul de São dos Campos, portando 76 porções de drogas. A ação ocorreu no sábado (11), quando a equipe policial o avistou na rua Maria Rosa da Silva.

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Ele tentou fugir e arremessou a sacola com drogas em meio aos arbustos, mas foi alcançado e a sacola recuperada. Em vistoria, foram localizados 49 papelotes de maconha e 27 eppendorfs de cocaína, mais R$ 223 em dinheiro.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

lam

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