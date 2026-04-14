Um adolescente foi apreendido no bairro Elmano Ferreira Veloso, na zona sul de São dos Campos, portando 76 porções de drogas. A ação ocorreu no sábado (11), quando a equipe policial o avistou na rua Maria Rosa da Silva.

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Ele tentou fugir e arremessou a sacola com drogas em meio aos arbustos, mas foi alcançado e a sacola recuperada. Em vistoria, foram localizados 49 papelotes de maconha e 27 eppendorfs de cocaína, mais R$ 223 em dinheiro.