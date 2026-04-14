O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião tem 54 vagas de emprego abertas em 38 funções diferentes. As oportunidades, distribuídas entre as regiões central, norte e sul do município, abrangem setores como comércio, serviços, hotelaria, construção civil e áreas técnicas.
O órgão, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, busca ampliar a inserção no mercado de trabalho local para candidatos de variados níveis de escolaridade e experiência.
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Destaques
Entre os destaques desta semana estão seis vagas para camareiro(a), quatro postos para recepcionista e outros quatro para carpinteiro.
O setor de serviços também apresenta demanda para varredor(a), com três vagas disponíveis. Há ainda oportunidades para funções especializadas, como operador de retroescavadeira, manutencista de hotel e churrasqueiro(a), cada uma com duas vagas abertas, além de diversas outras frentes nos segmentos de alimentação e manutenção.
Como se candidatar
Para se candidatar, os interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades do PAT no Centro, Costa Norte ou Costa Sul. É obrigatória a apresentação da carteira de trabalho, RG, CPF, currículo atualizado e comprovante de residência em São Sebastião.
Vale ressaltar que a contratação final é de responsabilidade exclusiva dos empregadores e as vagas são rotativas, podendo ser preenchidas ao longo do dia conforme o encaminhamento dos perfis selecionados.
Endereços
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PAT Centro: avenida Guarda-Mor Lobo Viana, nº 403, Centro;
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PAT Costa Norte: rua do Parque, nº 4, na Regional da Enseada;
PAT Costa Sul: avenida Walquir Vergani, nº 79, dentro do Shopping de Boiçucang
O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.