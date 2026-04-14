O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião tem 54 vagas de emprego abertas em 38 funções diferentes. As oportunidades, distribuídas entre as regiões central, norte e sul do município, abrangem setores como comércio, serviços, hotelaria, construção civil e áreas técnicas.

O órgão, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, busca ampliar a inserção no mercado de trabalho local para candidatos de variados níveis de escolaridade e experiência.

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