14 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

São Sebastião tem 54 vagas de emprego para início imediato

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSS
Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião tem 54 vagas de emprego abertas em 38 funções diferentes. As oportunidades, distribuídas entre as regiões central, norte e sul do município, abrangem setores como comércio, serviços, hotelaria, construção civil e áreas técnicas.

O órgão, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, busca ampliar a inserção no mercado de trabalho local para candidatos de variados níveis de escolaridade e experiência.

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Destaques

Entre os destaques desta semana estão seis vagas para camareiro(a), quatro postos para recepcionista e outros quatro para carpinteiro.

O setor de serviços também apresenta demanda para varredor(a), com três vagas disponíveis. Há ainda oportunidades para funções especializadas, como operador de retroescavadeira, manutencista de hotel e churrasqueiro(a), cada uma com duas vagas abertas, além de diversas outras frentes nos segmentos de alimentação e manutenção.

Como se candidatar

Para se candidatar, os interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades do PAT no Centro, Costa Norte ou Costa Sul. É obrigatória a apresentação da carteira de trabalho, RG, CPF, currículo atualizado e comprovante de residência em São Sebastião.

Vale ressaltar que a contratação final é de responsabilidade exclusiva dos empregadores e as vagas são rotativas, podendo ser preenchidas ao longo do dia conforme o encaminhamento dos perfis selecionados.

Endereços

  • PAT Centro: avenida Guarda-Mor Lobo Viana, nº 403, Centro;

  • PAT Costa Norte: rua do Parque, nº 4, na Regional da Enseada;

  • PAT Costa Sul: avenida Walquir Vergani, nº 79, dentro do Shopping de Boiçucang

    •  O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

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