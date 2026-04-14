A Polícia Civil de São Paulo prendeu 49 pessoas em flagrante por promoverem rinhas de aves e maus-tratos a animais no bairro Santa Cecília, região central da capital paulista.
A ação, realizada no último domingo (12) por agentes do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), foi parte da Operação Pássaro Livre e desarticulou uma arena clandestina que funcionava sob a fachada de uma revenda de veículos.
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Os detidos, com idades entre 29 e 76 anos, responderão por crimes ambientais por prática ilegal de disputas envolvendo canários-da-terra.
Ocorrência
Durante diligência a um imóvel suspeito, os policiais civis da 1ª Diima (Delegacia de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente) resgataram 307 aves e três ovos.
Também foi encontrado um animal morto devido às condições precárias. Os envolvidos confessaram a participação nas apostas e no transporte dos pássaros para competições.
Investigações
A investigação aponta que o local era um ponto de encontro para apostadores de diversas regiões da cidade e que promovia competições violentas e o comércio irregular de espécimes da fauna silvestre.
O caso foi oficialmente registrado como prática de abuso contra animais e crime contra a fauna silvestre, seguindo agora para as etapas de perícia do Instituto de Criminalística e desdobramentos judiciais para os quase 50 investigados.
Apreensões
Além do resgate dos animais, as autoridades apreenderam celulares, documentos, máquinas de cartão, dinheiro em espécie e veículos utilizados no esquema criminoso.