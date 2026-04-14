A Polícia Civil de São Paulo prendeu 49 pessoas em flagrante por promoverem rinhas de aves e maus-tratos a animais no bairro Santa Cecília, região central da capital paulista.

A ação, realizada no último domingo (12) por agentes do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), foi parte da Operação Pássaro Livre e desarticulou uma arena clandestina que funcionava sob a fachada de uma revenda de veículos.

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