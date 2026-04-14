O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta terça-feira (14) para atender ocorrência de incêndio no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba. Uma casa foi completamente consumida pelas chamas antes que a equipe pudesse chegar ao local.
A equipe atuou no controle e na extinção do incêndio, evitando que as chamas se propagassem para residências vizinhas. Após o combate, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. Apesar do prejuízo material, não houve feridos.
As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.