"Você não é digno de pisar a mesma calçada que a gente." As palavras foram ditas por um avô ao próprio neto — adolescente, gay, e completamente sozinho diante da fúria familiar. Quem revela o episódio, pela primeira vez publicamente, é Ikaro Kadoshi, drag queen e apresentador natural de São José dos Campos, em entrevista concedida ao podcast Modo Vale.

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Hoje uma das figuras mais relevantes da cultura LGBTQIA+ no Brasil e no mundo, Ikaro carrega uma história de violência que contrasta com a potência de sua trajetória artística. O relato, feito em suas próprias palavras, expõe uma sequência de abusos -- físicos, psicológicos e espirituais -- praticados quando ele tinha apenas 14 anos.

"Meu avô era quase fanático"