Familiares de Odail Pereira da Silva, de 57 anos, vítima de uma descarga elétrica após a queda de um poste, em São José dos Campos, relataram que o estado de saúde dele permanece grave e inspira cuidados.

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Internado na UTI do Hospital Municipal da Vila Industrial, Odail passou por uma nova cirurgia na tarde desta segunda-feira (13) e segue sem condições de transferência para uma unidade especializada em queimaduras. Segundo a família, ele teve mais de 50% do corpo atingido.