Familiares de Odail Pereira da Silva, de 57 anos, vítima de uma descarga elétrica após a queda de um poste, em São José dos Campos, relataram que o estado de saúde dele permanece grave e inspira cuidados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Internado na UTI do Hospital Municipal da Vila Industrial, Odail passou por uma nova cirurgia na tarde desta segunda-feira (13) e segue sem condições de transferência para uma unidade especializada em queimaduras. Segundo a família, ele teve mais de 50% do corpo atingido.
Um sobrinho descreveu a situação como delicada. “Ele está estável, mas muito grave ainda”, afirmou. Em outro relato, destacou que o paciente passou por um procedimento de emergência. “Ele fez uma cirurgia e o estado é muito grave”, disse.
Ainda de acordo com o familiar, a transferência não pode ser realizada neste momento devido ao quadro clínico. “Não pode transferir por causa do estado dele. Está estável, mas não pode mexer, pois ainda está em situação muito sensível”, relatou.
O acidente ocorreu na manhã de domingo (12), na rua Itambacuri, no bairro Vila Iracema, na região sudeste da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por um fio de alta tensão que se desprendeu após a queda de um poste.
Segundo a Prefeitura, o incidente foi provocado pelo rompimento de uma tubulação de água, de responsabilidade da Sabesp, o que teria causado uma erosão no solo e a formação de uma cratera, resultando na queda da estrutura.
Em nota, a Sabesp informou que lamenta o ocorrido, presta assistência à vítima e iniciou a apuração das causas.