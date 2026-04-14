Dois suspeitos de envolvimento na morte de Thiago Coelho Pinto, de 41 anos, se apresentaram à polícia após terem a prisão preventiva decretada pela Justiça.
Eles compareceram espontaneamente a uma delegacia e foram encaminhados ao sistema prisional. O caso é tratado como homicídio motivado por desavença, com indícios de ligação a um relacionamento amoroso anterior.
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A apresentação ocorreu no 6º Distrito Policial de São José dos Campos, nesta segunda-feira (13). O crime aconteceu na noite de sábado (11), na Rua Pedroso.
De acordo com registros policiais, os dois investigados afirmaram que já tinham conhecimento de que eram procurados pela Justiça. Após consulta aos sistemas, foi confirmada a existência dos mandados de prisão preventiva, expedidos no dia 12 de abril. Com isso, a dupla teve a captura formalizada e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
As investigações apontam que o crime teria sido precedido por uma discussão em um bar da mesma rua onde ocorreu o homicídio. Após o desentendimento, os suspeitos teriam deixado o local, se armado com faca ou objeto semelhante e aguardado a vítima em um ponto da via.
Thiago foi encontrado ferido na rua e socorrido pelo irmão até a unidade de pronto atendimento do Novo Horizonte. Segundo relatos médicos, ele apresentava múltiplas perfurações na região do tórax e não resistiu aos ferimentos.
A apuração também indica que a vítima havia mantido um relacionamento amoroso com a mãe de um dos investigados. Em depoimento, ela confirmou à polícia que havia histórico de conflitos entre Thiago e os suspeitos, especialmente em situações envolvendo consumo de álcool.
Após o crime, os investigados teriam fugido em uma motocicleta. A Polícia Civil também registrou que familiares da vítima demonstraram temor diante da situação.
Com a prisão decretada, a Justiça considerou a gravidade do caso e a necessidade de garantir a ordem pública e o andamento das investigações. O inquérito segue em andamento para reunir provas, depoimentos e possíveis imagens que ajudem a esclarecer completamente o crime.