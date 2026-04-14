Dois suspeitos de envolvimento na morte de Thiago Coelho Pinto, de 41 anos, se apresentaram à polícia após terem a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Eles compareceram espontaneamente a uma delegacia e foram encaminhados ao sistema prisional. O caso é tratado como homicídio motivado por desavença, com indícios de ligação a um relacionamento amoroso anterior.

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