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Jonilton, 43 anos, e achado morte em quarto de motel

Por Da Redação | Cuiabá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jonilton Alves de Carvalho
Jonilton Alves de Carvalho

Um homem de 43 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de motel neste domingo (12), com sinais de agressão pelo corpo. O caso é tratado como suspeito e deve ser investigado pelas autoridades.

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O corpo de Jonilton Alves de Carvalho foi localizado em um estabelecimento na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

Segundo informações preliminares, a vítima apresentava marcas de espancamento, com lesões visíveis em diferentes partes do corpo, como costas e região da cabeça.

O corpo foi encontrado por funcionários do motel, que acionaram as autoridades. No momento da localização, não havia outras pessoas no quarto. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da morte e buscar identificar possíveis envolvidos.

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