Um homem de 43 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de motel neste domingo (12), com sinais de agressão pelo corpo. O caso é tratado como suspeito e deve ser investigado pelas autoridades.
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O corpo de Jonilton Alves de Carvalho foi localizado em um estabelecimento na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.
Segundo informações preliminares, a vítima apresentava marcas de espancamento, com lesões visíveis em diferentes partes do corpo, como costas e região da cabeça.
O corpo foi encontrado por funcionários do motel, que acionaram as autoridades. No momento da localização, não havia outras pessoas no quarto. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da morte e buscar identificar possíveis envolvidos.