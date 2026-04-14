Um homem de 43 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de motel neste domingo (12), com sinais de agressão pelo corpo. O caso é tratado como suspeito e deve ser investigado pelas autoridades.

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O corpo de Jonilton Alves de Carvalho foi localizado em um estabelecimento na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.