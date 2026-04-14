As 25 vagas abertas para contratação imediata no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) seguem disponíveis e tiveram novos detalhes divulgados, incluindo faixas salariais e áreas contempladas. As oportunidades abrangem cargos administrativos, operacionais e da área da saúde, com diferentes níveis de escolaridade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As contratações são conduzidas pelo Instituto Sócrates Guanaes no AME de São José dos Campos, com o objetivo de reforçar o atendimento e ampliar a capacidade dos serviços prestados à população.
Entre as funções oferecidas estão cargos de analistas nas áreas de comunicação, departamento pessoal e tecnologia da informação, além de assistentes administrativos e sociais. Também há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de laboratório e auxiliar de manutenção.
Na área assistencial, o processo seletivo contempla profissionais como enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos, além de operadores de teleatendimento. Há ainda oportunidades para técnicos em enfermagem, farmácia, laboratório, radiologia, informática, segurança do trabalho e enfermagem do trabalho.
Os salários variam conforme a função, carga horária e qualificação exigida. Para o cargo de auxiliar de governança (limpeza), a remuneração é de R$ 1.478,45 para jornada de 36 horas semanais. Já as funções de nível superior têm salários que vão de R$ 2.290,37, no caso de psicólogo, até R$ 5.697,85 para farmacêuticos.
Para cargos técnicos, os vencimentos variam entre R$ 2.086,11 e R$ 4.319,67. Os interessados devem acompanhar o edital e realizar a inscrição por meio do site oficial do instituto, na plataforma Gupy.