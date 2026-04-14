As 25 vagas abertas para contratação imediata no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) seguem disponíveis e tiveram novos detalhes divulgados, incluindo faixas salariais e áreas contempladas. As oportunidades abrangem cargos administrativos, operacionais e da área da saúde, com diferentes níveis de escolaridade.

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As contratações são conduzidas pelo Instituto Sócrates Guanaes no AME de São José dos Campos, com o objetivo de reforçar o atendimento e ampliar a capacidade dos serviços prestados à população.