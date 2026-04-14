Um homem de 33 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12), após ser surpreendido por disparos efetuados de dentro de um carro. Mesmo ferido, ele conseguiu buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu em frente a um estabelecimento na Rua Quinta do Sol, no bairro Guaraituba, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi identificada como Fábio Júnior Milla.