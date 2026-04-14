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VÍDEO: Homem é surpreendido e morto por atirador

Por Da Redação | Colombo (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem é surpreendido e morto por atirador
Homem é surpreendido e morto por atirador

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12), após ser surpreendido por disparos efetuados de dentro de um carro. Mesmo ferido, ele conseguiu buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu em frente a um estabelecimento na Rua Quinta do Sol, no bairro Guaraituba, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi identificada como Fábio Júnior Milla.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem é atingido pelos disparos. Após ser baleado, ele conseguiu entrar no local e pedir socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Angelina Caron, onde a morte foi confirmada.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e considera, inicialmente, a possibilidade de acerto de contas. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.

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