Jacareí iniciou a implantação de uma usina de energia solar com potencial para reduzir significativamente os gastos públicos com eletricidade. A estimativa é de uma economia anual de, pelo menos, R$ 1,5 milhão. Atualmente, a obra está na etapa de terraplanagem.

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O projeto é conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano em um terreno público de cerca de 19 mil metros quadrados, localizado às margens da Rodovia Geraldo Scavone. Antes do início das intervenções no solo, foram concluídas etapas como o licenciamento ambiental, a limpeza da área e a preparação do terreno. O investimento total previsto é de aproximadamente R$ 7,8 milhões.