Jacareí iniciou a implantação de uma usina de energia solar com potencial para reduzir significativamente os gastos públicos com eletricidade. A estimativa é de uma economia anual de, pelo menos, R$ 1,5 milhão. Atualmente, a obra está na etapa de terraplanagem.
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O projeto é conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano em um terreno público de cerca de 19 mil metros quadrados, localizado às margens da Rodovia Geraldo Scavone. Antes do início das intervenções no solo, foram concluídas etapas como o licenciamento ambiental, a limpeza da área e a preparação do terreno. O investimento total previsto é de aproximadamente R$ 7,8 milhões.
Com a instalação das placas solares, o sistema utilizará o efeito fotovoltaico para converter a luz do sol em energia elétrica. A capacidade estimada é de 1 megawatt-pico, o que permitirá a geração de créditos energéticos a serem utilizados na compensação de despesas com eletricidade em prédios públicos e serviços municipais, como a iluminação urbana.
De acordo com a administração municipal, a iniciativa busca reduzir custos a médio e longo prazo, além de adotar uma matriz energética mais limpa e sustentável, alinhada às demandas ambientais atuais. A expectativa é de que a usina seja finalizada e comece a operar ainda em 2026.