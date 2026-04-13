Uma técnica de enfermagem de 24 anos foi morta pelo companheiro dentro de casa, em um crime que chocou pela violência e pelos desdobramentos após o assassinato. Segundo a polícia, o suspeito utilizou o celular da vítima para pedir dinheiro a familiares, tentando despistar o ocorrido. Ele foi preso e confessou o crime.

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O caso aconteceu no bairro Jardim Petrópolis, em Goiânia. A vítima foi identificada como Heloísa Cruz.