Uma técnica de enfermagem de 24 anos foi morta pelo companheiro dentro de casa, em um crime que chocou pela violência e pelos desdobramentos após o assassinato. Segundo a polícia, o suspeito utilizou o celular da vítima para pedir dinheiro a familiares, tentando despistar o ocorrido. Ele foi preso e confessou o crime.
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O caso aconteceu no bairro Jardim Petrópolis, em Goiânia. A vítima foi identificada como Heloísa Cruz.
De acordo com as investigações, a jovem foi enforcada dentro da residência. Após o crime, o suspeito, Lucas Alves, enviou mensagens para familiares da vítima solicitando dinheiro, alegando que os valores seriam usados para compra de drogas e bebidas.
O desaparecimento levantou suspeitas entre familiares e a empregadora da vítima, que acionaram a polícia. Heloísa foi encontrada sem vida dentro da casa.
Ainda segundo a apuração policial, o homem tentou dificultar o rastreamento do aparelho celular ao envolvê-lo em papel alumínio. Ele foi localizado e preso em um galpão, onde estava escondido.
O caso será investigado como feminicídio, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.