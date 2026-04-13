A estrada Sete Voltas passa por uma série de intervenções para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas. As ações incluem manutenção da via e obras de drenagem, realizadas por meio de parceria entre a Prefeitura e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
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Os serviços acontecem na zona rural de Taubaté. Entre as intervenções em andamento estão a recuperação da cabeceira de uma ponte nas proximidades do km 8 e a instalação de canaletas para escoamento de água da chuva em pontos estratégicos da estrada.
As melhorias foram intensificadas após o período de chuvas registrado no início do ano, que causou desgaste em diversos trechos da via.
Desde abril do ano passado, o projeto contempla a recuperação do pavimento ao longo de toda a estrada, que conecta a região urbana — a partir do bairro Chácara Silvestre — a comunidades da zona rural.
Entre os serviços já finalizados estão a retirada do asfalto antigo, a compactação do solo e a aplicação de uma nova camada asfáltica. Também foram instalados tubos de concreto, além da construção de guias e sarjetas para melhorar a drenagem.
As obras abrangem cerca de 19,6 quilômetros de extensão e estão sob responsabilidade da empresa EDE Terraplenagem Pavimentações e Construções Ltda., contratada pelo governo estadual.