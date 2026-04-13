A estrada Sete Voltas passa por uma série de intervenções para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas. As ações incluem manutenção da via e obras de drenagem, realizadas por meio de parceria entre a Prefeitura e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

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Os serviços acontecem na zona rural de Taubaté. Entre as intervenções em andamento estão a recuperação da cabeceira de uma ponte nas proximidades do km 8 e a instalação de canaletas para escoamento de água da chuva em pontos estratégicos da estrada.