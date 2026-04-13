Uma criança de apenas 1 ano foi morta a tiros enquanto dormia, durante um ataque dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (10). Criminosos invadiram o imóvel após se passarem por policiais. A mãe e um tio da vítima também foram baleados e socorridos.
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O crime ocorreu no município de Miraíma. A vítima foi identificada como João Thalison Sousa Martins.
Segundo informações preliminares, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e se apresentaram como policiais. Um deles entrou no quarto da residência e efetuou diversos disparos, atingindo a criança na região da cabeça. O bebê morreu ainda no local.
Durante a ação, a mãe, de 19 anos, foi atingida no braço, e o tio, de 33 anos, foi baleado no peito. Ambos foram encaminhados para unidades de saúde da região.
A polícia investiga o caso e trabalha para identificar os responsáveis, além de esclarecer a motivação do ataque.