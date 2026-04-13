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TRAGÉDIA

Bebê de 1 ano é morto a tiros, de madrugada, em casa

Miraíma (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Bebê de 1 ano é morto a tiros, de madrugada, em casa
Bebê de 1 ano é morto a tiros, de madrugada, em casa

Uma criança de apenas 1 ano foi morta a tiros enquanto dormia, durante um ataque dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (10). Criminosos invadiram o imóvel após se passarem por policiais. A mãe e um tio da vítima também foram baleados e socorridos.

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O crime ocorreu no município de Miraíma. A vítima foi identificada como João Thalison Sousa Martins.

Segundo informações preliminares, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e se apresentaram como policiais. Um deles entrou no quarto da residência e efetuou diversos disparos, atingindo a criança na região da cabeça. O bebê morreu ainda no local.

Durante a ação, a mãe, de 19 anos, foi atingida no braço, e o tio, de 33 anos, foi baleado no peito. Ambos foram encaminhados para unidades de saúde da região.

A polícia investiga o caso e trabalha para identificar os responsáveis, além de esclarecer a motivação do ataque.

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