Uma criança de apenas 1 ano foi morta a tiros enquanto dormia, durante um ataque dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (10). Criminosos invadiram o imóvel após se passarem por policiais. A mãe e um tio da vítima também foram baleados e socorridos.

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O crime ocorreu no município de Miraíma. A vítima foi identificada como João Thalison Sousa Martins.