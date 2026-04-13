O Ministério Público ajuizou uma ação para pedir que os vereadores Anderson Senna (PL) e Lino Bispo (PL), de São José dos Campos, sejam condenados ao pagamento de indenizações por danos morais coletivos. No processo, a Promotoria afirma que os parlamentares usaram a tribuna da Câmara para fazer discursos discriminatórios contra a comunidade LGBTQIA+.

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O MP pede que cada vereador pague indenização de R$ 94,9 mil, o equivalente a cinco salários como parlamentar - cada um recebe, por mês, R$ 18,9 mil da Câmara. A Promotoria pede também que ambos sejam condenados a se retratar na tribuna.