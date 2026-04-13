O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) anunciou uma mudança no processo seletivo deste ano: o Vestibulinho passará a ser realizado em formato online. A novidade busca ampliar o acesso dos candidatos e tornar a seleção mais ágil e inclusiva.

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Ao todo, serão disponibilizadas 360 vagas em cursos técnicos nas áreas de Enfermagem, Administração, Mecânica, Eletrônica, Química e Edificações.