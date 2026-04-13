O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) anunciou uma mudança no processo seletivo deste ano: o Vestibulinho passará a ser realizado em formato online. A novidade busca ampliar o acesso dos candidatos e tornar a seleção mais ágil e inclusiva.
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Ao todo, serão disponibilizadas 360 vagas em cursos técnicos nas áreas de Enfermagem, Administração, Mecânica, Eletrônica, Química e Edificações.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 10 de abril e 29 de maio de 2026, por meio do site oficial da instituição. A taxa de participação é de R$ 25, e os detalhes completos constam no edital.
Para concorrer, é necessário comprovar residência em São José dos Campos há pelo menos dois anos. Além disso, o candidato precisa já ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado no 2º ou 3º ano, desde que haja compatibilidade de horário até 23 de julho de 2026.
A prova será aplicada de forma digital nos dias 3, 4 ou 5 de junho de 2026, com duração de três horas. A escolha da data será feita pelo próprio candidato no momento da inscrição. As orientações de acesso ao ambiente virtual serão encaminhadas pelos canais informados no cadastro.
Como forma de preparação, a empresa responsável pela aplicação do exame irá disponibilizar um simulado online cerca de uma semana antes da prova. A proposta é ajudar os participantes a se familiarizarem com a plataforma e com o formato da avaliação.