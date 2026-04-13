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TRAGÉDIA

DJ é achado sem vida dois dias após morte suspeita da esposa

Por Da Redação | Arraial d'ajuda (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
DJ é achado sem vida dois dias após morte suspeita da esposa
DJ é achado sem vida dois dias após morte suspeita da esposa

Uma produtora de eventos foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de violência, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil como possível feminicídio. O principal suspeito, ex-companheiro da vítima, também foi localizado morto dias depois, em circunstâncias ainda não esclarecidas.

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O crime ocorreu no bairro Mangabeira, em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, na última sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Juliana Guaraldi, de 39 anos.

De acordo com as primeiras informações, o corpo apresentava marcas de agressão. Durante as diligências, investigadores encontraram um documento na residência que levou ao nome do ex-companheiro, Daniel Carlos Sobreira de Souza, de 41 anos. Segundo relatos, o casal tinha histórico de desentendimentos.

Após o crime, Daniel, conhecido como DJ Danka, chegou a publicar vídeos nas redes sociais negando participação e afirmando que não estava na cidade no momento do ocorrido.

Na madrugada deste domingo (12), ele foi encontrado morto. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e a polícia investiga se há relação entre os dois casos. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer os fatos.

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