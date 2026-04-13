Uma produtora de eventos foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de violência, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil como possível feminicídio. O principal suspeito, ex-companheiro da vítima, também foi localizado morto dias depois, em circunstâncias ainda não esclarecidas.

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O crime ocorreu no bairro Mangabeira, em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, na última sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Juliana Guaraldi, de 39 anos.