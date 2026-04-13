Um atendimento clínico mobilizou equipes de resgate na manhã de domingo (12) na Rodovia Rodovia dos Tamoios, na altura do km 66, em Paraibuna.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Tamoios, o condutor de um ônibus que seguia no sentido sul começou a passar mal enquanto dirigia. Diante da situação, ele conseguiu parar o veículo em frente a uma base da concessionária e solicitou apoio.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local por volta das 5h11. Segundo a concessionária, o motorista recusou encaminhamento ao hospital e optou por aguardar a chegada de outro profissional para dar continuidade à viagem.
No entanto, pouco tempo depois, o condutor decidiu retomar o trajeto por conta própria, sem aguardar a substituição.
Apesar do ocorrido, não houve registro de interdições na pista nem de congestionamento. Ao todo, 32 passageiros não sofreram ferimentos, enquanto uma pessoa teve lesões leves.
As causas do mal-estar do motorista não foram informadas.