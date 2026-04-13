Um atendimento clínico mobilizou equipes de resgate na manhã de domingo (12) na Rodovia Rodovia dos Tamoios, na altura do km 66, em Paraibuna.

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De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Tamoios, o condutor de um ônibus que seguia no sentido sul começou a passar mal enquanto dirigia. Diante da situação, ele conseguiu parar o veículo em frente a uma base da concessionária e solicitou apoio.