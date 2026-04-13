Uma discussão familiar terminou em morte neste fim de semana, após uma jovem ser esfaqueada ao tentar defender o próprio pai durante uma briga. O suspeito do crime fugiu logo após o ataque e segue sendo procurado pelas autoridades.
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O caso foi registrado no povoado de Baixão dos Honoratos, na zona rural de São Gabriel. A vítima foi identificada como Bárbara Pereira de Souza.
De acordo com informações iniciais, a jovem teria se envolvido na confusão para proteger o pai, momento em que acabou sendo atingida por golpes de faca. As circunstâncias que levaram à discussão ainda não foram esclarecidas.
Após o crime, o suspeito deixou o local e não foi localizado até o momento. Equipes policiais realizam buscas na região.
O caso deve ser investigado, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento pelas autoridades.