18 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Bárbara tentou defender o pai em briga e morreu esfaqueada

Por Da Redação | São Gabriel (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bárbara Pereira de Souza
Bárbara Pereira de Souza

Uma discussão familiar terminou em morte neste fim de semana, após uma jovem ser esfaqueada ao tentar defender o próprio pai durante uma briga. O suspeito do crime fugiu logo após o ataque e segue sendo procurado pelas autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no povoado de Baixão dos Honoratos, na zona rural de São Gabriel. A vítima foi identificada como Bárbara Pereira de Souza.

De acordo com informações iniciais, a jovem teria se envolvido na confusão para proteger o pai, momento em que acabou sendo atingida por golpes de faca. As circunstâncias que levaram à discussão ainda não foram esclarecidas.

Após o crime, o suspeito deixou o local e não foi localizado até o momento. Equipes policiais realizam buscas na região.

O caso deve ser investigado, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários