Um acidente envolvendo um carro elétrico e um caminhão sem carroceria, conhecido como “cavalinho”, causou transtornos no trânsito da Rodovia Presidente Dutra na tarde desta segunda-feira (13), em Guaratinguetá.

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A colisão foi registrada às 15h30, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades de um supermercado da região. Apesar do impacto, não houve registro de feridos, conforme informações iniciais.