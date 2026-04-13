Um acidente envolvendo um carro elétrico e um caminhão sem carroceria, conhecido como “cavalinho”, causou transtornos no trânsito da Rodovia Presidente Dutra na tarde desta segunda-feira (13), em Guaratinguetá.
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A colisão foi registrada às 15h30, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades de um supermercado da região. Apesar do impacto, não houve registro de feridos, conforme informações iniciais.
O caso chamou atenção por conta do vazamento de combustível do caminhão na pista. Motoristas e pedestres que passavam pelo local relataram forte cheiro de diesel na área, aumentando a preocupação com possíveis riscos.
O acidente afetou o fluxo de veículos no trecho, gerando lentidão. Equipes de atendimento e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para realizar a limpeza da via e garantir a segurança dos motoristas, evitando acidentes provocados pelo óleo derramado na pista.