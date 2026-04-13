O Governo do Estado de São Paulo anuncia nesta terça-feira (14) um pacote de investimentos para fortalecer a atuação da Defesa Civil, que completa 50 anos. Entre as principais medidas está a instalação de 15 novos radares meteorológicos, ampliando a capacidade de previsão do tempo e emissão de alertas em todo o território paulistas.

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E, conforme OVALE apurou, entre eles três no Litoral Norte, sendo dois em Ilhabela e um em Ubatuba. A iniciativa reforça a estratégia de prevenção diante do aumento de eventos climáticos extremos.