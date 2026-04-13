O Governo do Estado de São Paulo anuncia nesta terça-feira (14) um pacote de investimentos para fortalecer a atuação da Defesa Civil, que completa 50 anos. Entre as principais medidas está a instalação de 15 novos radares meteorológicos, ampliando a capacidade de previsão do tempo e emissão de alertas em todo o território paulistas.
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E, conforme OVALE apurou, entre eles três no Litoral Norte, sendo dois em Ilhabela e um em Ubatuba. A iniciativa reforça a estratégia de prevenção diante do aumento de eventos climáticos extremos.
Segundo o Estado, esses radares terão papel fundamental no monitoramento de chuvas intensas que frequentemente impactam municípios do vale, especialmente durante o verão, quando há maior risco de enchentes e deslizamentos.
Com a expansão, o estado passará a contar com a maior rede de radares meteorológicos do país. As demais cidades beneficiadas são Bauru, Presidente Prudente, Campinas, Salesópolis, além da capital paulista. A operação será integrada pelo Cepram (Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos).
Embora não haja instalação direta de novos radares em cidades do Vale, como Taubaté e São José dos Campos, a cobertura será ampliada por meio dos equipamentos posicionados no Litoral Norte. Isso significa maior precisão na previsão de chuvas e tempestades que avançam da Serra do Mar em direção ao interior, beneficiando diretamente a região.
Além da tecnologia, o governo também anunciou obras de contenção em municípios do Vale. Serão contempladas cidades como Lagoinha, Natividade da Serra, Queluz, Redenção da Serra, além de Taubaté e São José dos Campos, com foco na redução de riscos geológicos e prevenção de desastres.
O governo também irá autorizar 40 novas obras de prevenção em todo o estado e a aquisição de 38 caminhões-pipa, por meio de parceria com o Fundo Social. O pacote inclui ainda convênios diretos com prefeituras para compra de equipamentos especializados e veículos de apoio às equipes de Defesa Civil.
Outro destaque é o reforço no mapeamento de áreas de risco. No Litoral Norte, São Sebastião receberá dois novos estudos, com investimento de R$ 1,2 milhão. Desde 2023, o estado já destinou R$ 13,5 milhões para essa área, valor significativamente superior ao aplicado nas quase duas décadas anteriores.
Com a ampliação, o sistema paulista passa a contar com uma cobertura mais ampla e eficiente, permitindo antecipar fenômenos climáticos com maior precisão. A integração entre radares e centros de monitoramento fortalece a capacidade de resposta rápida, fator essencial para minimizar impactos e salvar vidas.
Para o Vale do Paraíba, a combinação entre novos radares no litoral e obras estruturais no interior representa um avanço importante na proteção das cidades, especialmente em períodos de chuvas intensas, cada vez mais frequentes no estado.