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ACIDENTE

Acidente entre carro e caminhão deixa morto na Dutra em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente deixou homem mortem eJacareí
Acidente deixou homem mortem eJacareí

Um homem morreu após um grave acidente registrado na madrugada de domingo (12) na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A ocorrência envolveu um veículo de passeio e um caminhão-tanque.

O acidente aconteceu na altura do km 168 da pista norte, próximo ao bairro Chácaras Reunidas Igarapés. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caminhoneiro relatou que havia acabado de acessar a via pela Rodovia Dom Pedro I quando ocorreu a colisão.

Ainda segundo o registro policial, o carro, um Gol de cor preta, trafegava na contramão no sentido Rio de Janeiro. O motorista do caminhão afirmou que não teve tempo para realizar qualquer manobra que evitasse o impacto.

Equipes da concessionária CCR RioSP e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento da ocorrência, mas, ao chegarem ao local, constataram que o condutor do automóvel já estava sem vida.

A vítima não portava documentos no momento do acidente e, até o registro da ocorrência, permanecia sem identificação oficial. O veículo possui placas de Guarulhos.

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