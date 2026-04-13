Um homem morreu após um grave acidente registrado na madrugada de domingo (12) na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A ocorrência envolveu um veículo de passeio e um caminhão-tanque.

O acidente aconteceu na altura do km 168 da pista norte, próximo ao bairro Chácaras Reunidas Igarapés. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caminhoneiro relatou que havia acabado de acessar a via pela Rodovia Dom Pedro I quando ocorreu a colisão.

Ainda segundo o registro policial, o carro, um Gol de cor preta, trafegava na contramão no sentido Rio de Janeiro. O motorista do caminhão afirmou que não teve tempo para realizar qualquer manobra que evitasse o impacto.