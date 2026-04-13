A morte do adolescente Miguel Henrique Batista Mathias, de 16 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região de Jacareí.

A morte aconteceu nesta segunda-feira (13) e diversas homenagens têm sido compartilhadas nas redes sociais.

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Informações sobre a causa da morte não foram divulgadas.