A morte do adolescente Miguel Henrique Batista Mathias, de 16 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região de Jacareí.
A morte aconteceu nesta segunda-feira (13) e diversas homenagens têm sido compartilhadas nas redes sociais.
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Informações sobre a causa da morte não foram divulgadas.
O velório acontece no Campo das Oliveiras, localizado na região central da cidade. Já a cerimônia de despedida está prevista para esta terça-feira (14), das 10h às 14h, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.
Nas redes sociais, mensagens de carinho e despedida evidenciam o impacto da perda precoce. “Descanse em paz, Miguel, você foi um guerreiro”, escreveu uma internauta. Outra mensagem destacou: “Tão novinho, mas para Deus não tem idade”.
Amigos e conhecidos também ressaltaram a alegria do adolescente. “Você foi uma estrela que brilhou muito”, comentou uma seguidora. Já outra publicação reforça o sentimento de dor e solidariedade. “Que Deus conforte o coração de toda a família”.