Sabesp

A Câmara de Taubaté ouvirá representantes da Sabesp na próxima quarta-feira (15), a partir das 14h.

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Convocação

Solicitada pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), a convocação foi aprovada pelo plenário ainda em dezembro do ano passado.