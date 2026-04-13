Sabesp
A Câmara de Taubaté ouvirá representantes da Sabesp na próxima quarta-feira (15), a partir das 14h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Convocação
Solicitada pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), a convocação foi aprovada pelo plenário ainda em dezembro do ano passado.
Esclarecimentos
O requerimento de convocação pede que sejam prestados esclarecimentos sobre temas como o aumento do valor das contas, a má qualidade do atendimento das agências, a falta de solução para os problemas da população e a impossibilidade do parcelamento de débitos dos munícipes.