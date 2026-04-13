14 de abril de 2026
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CONVOCAÇÃO

Câmara de Taubaté ouvirá representantes da Sabesp quarta-feira

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Representantes da empresa foram convocados para falar sobre temas como o aumento do valor das contas e o atendimento nas agências
Representantes da empresa foram convocados para falar sobre temas como o aumento do valor das contas e o atendimento nas agências

Sabesp
A Câmara de Taubaté ouvirá representantes da Sabesp na próxima quarta-feira (15), a partir das 14h.

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Convocação
Solicitada pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), a convocação foi aprovada pelo plenário ainda em dezembro do ano passado.

Esclarecimentos
O requerimento de convocação pede que sejam prestados esclarecimentos sobre temas como o aumento do valor das contas, a má qualidade do atendimento das agências, a falta de solução para os problemas da população e a impossibilidade do parcelamento de débitos dos munícipes.

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