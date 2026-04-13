Durante pregação realizada na manhã deste domingo (12), na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o padre Fábio de Melo refletiu sobre os impactos da fama, erros pessoais e sua trajetória na vida sacerdotal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A fala ocorreu durante a Festa da Divina Misericórdia e teve duração de cerca de uma hora. Em tom pessoal, o religioso afirmou que a visibilidade pode trazer consequências difíceis de administrar.
“Ser muito conhecido é um inferno”, declarou.
Ao longo da pregação, o padre também fez um alerta aos fiéis sobre a importância de não idealizar líderes religiosos.
“Quando você escutar um líder religioso, você não pode acatar tudo o que a gente fala não, porque o diabo também tem chance na minha vida”, disse.
Fábio de Melo afirmou ainda que tem passado por um processo de revisão pessoal nos últimos anos.
“Eu estou fazendo um caminho de volta tem uns três anos, com toda honestidade do mundo”, afirmou.
Segundo ele, esse movimento começou ao perceber que a exposição estava interferindo em sua essência como sacerdote.
“Quando eu percebi que a minha visibilidade estava comendo aquilo que eu tinha de mais sagrado, que é o meu sacerdócio, eu disse: ‘não, eu não fiquei padre para isso, eu fiquei padre para estar com o meu povo’”, declarou.
Durante a fala, o padre também destacou a importância da humildade e do reconhecimento das próprias falhas.
“Eu tive de fazer o caminho de volta, reconhecendo que eu estava errado”, afirmou.
Ao final, reforçou que a fé exige constante vigilância e autocrítica.
“Não posso me sentir melhor que ninguém por causa da figura que eu me tornei”, disse, acrescentando que a verdadeira missão é permitir que a fé prevaleça sobre as fragilidades humanas.