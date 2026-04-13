Durante pregação realizada na manhã deste domingo (12), na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o padre Fábio de Melo refletiu sobre os impactos da fama, erros pessoais e sua trajetória na vida sacerdotal.

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A fala ocorreu durante a Festa da Divina Misericórdia e teve duração de cerca de uma hora. Em tom pessoal, o religioso afirmou que a visibilidade pode trazer consequências difíceis de administrar.

“Ser muito conhecido é um inferno”, declarou.