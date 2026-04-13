14 de abril de 2026
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PRISÃO PREVENTIVA

Suspeitos de matar Thiago Coelho em SJC se entregam à polícia

Por Jesse Nascimento |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Thiago Coelho Pinto foi assassinado em São José
Thiago Coelho Pinto foi assassinado em São José

Suspeitos de matar Thiago Coelho Pinto, 41 anos, em São José dos Campos, entregaram-se à polícia após a Justiça decretar a prisão preventiva de dois investigados. Eles se apresentaram espontaneamente no 6º Distrito Policial nesta segunda-feira (13). Thiago foi morto na rua Pedroso, na noite de sábado (11).

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Os boletins de captura registram que os dois compareceram à delegacia informando que sabiam que figuravam como procurados pela Justiça.

Em consulta aos sistemas, a Polícia Civil confirmou a existência de mandado de prisão preventiva, expedido em 12 de abril, no processo que apura o homicídio. Após a apresentação espontânea, foi formalizada a captura de procurado, com recolhimento ao cárcere e comunicação ao Judiciário para audiência de custódia.

O processo mostra que a Polícia Civil havia representado inicialmente pela prisão temporária (por 30 dias) dos dois investigados, mas o juiz Gabriel Araújo Gonzalez decidiu decretar a prisão preventiva (sem prazo definido) de ambos. Na decisão, a Justiça apontou a gravidade do caso e a insuficiência de outras medidas cautelares.

Discussão em um bar

De acordo com a representação policial anexada ao processo, a investigação aponta que a vítima teria se envolvido em uma discussão anterior com os investigados em um bar da mesma rua.

Depois desse entrevero, a linha inicial apurada pela Polícia Civil sustenta que os suspeitos teriam deixado o local, armando-se com faca ou instrumento semelhante e aguardando Thiago em um ponto estratégico da via pública.

Segundo os autos, Thiago foi encontrado caído na rua e acabou socorrido pelo irmão até a UPA Novo Horizonte. Ainda conforme o relato registrado no procedimento, a equipe médica informou que a vítima apresentava diversas perfurações por arma branca na região do tórax.

Relacionamento amoroso

Outro ponto citado no procedimento é que a vítima havia mantido relacionamento amoroso anterior com a mãe de um deles. A mãe do investigado também foi ouvida e disse à polícia que havia histórico de desavenças entre Thiago e os suspeitos, principalmente quando a vítima fazia uso de bebida alcoólica.

Os documentos também registram que, segundo a apuração inicial, os dois investigados fugiram após o crime em uma motocicleta Honda CG150 Titan cinza. A polícia apontou ainda temor manifestado por familiares da vítima e mencionou histórico criminal anterior atribuído a um deles em procedimento acostado aos autos.

Com a apresentação espontânea no 6º Distrito Policial, os dois passaram à condição de presos por mandado judicial. O próximo passo formal do caso é a audiência de custódia, enquanto a investigação do homicídio segue em andamento para consolidar depoimentos, imagens e demais provas.

Na decisão judicial, a prisão preventiva foi decretada com o entendimento de que a medida era necessária diante da gravidade concreta do homicídio e para resguardar a ordem pública e o andamento das investigações.

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