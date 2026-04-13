Suspeitos de matar Thiago Coelho Pinto, 41 anos, em São José dos Campos, entregaram-se à polícia após a Justiça decretar a prisão preventiva de dois investigados. Eles se apresentaram espontaneamente no 6º Distrito Policial nesta segunda-feira (13). Thiago foi morto na rua Pedroso, na noite de sábado (11).

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Os boletins de captura registram que os dois compareceram à delegacia informando que sabiam que figuravam como procurados pela Justiça.