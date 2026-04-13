Uma briga motivada por ciúmes terminou com um homem gravemente ferido após ser arremessado da sacada de um apartamento. O caso ocorreu após o marido chegar ao imóvel e flagrar a esposa com outro homem, dando início a uma discussão violenta. Caso aconteceu no Chile.

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Segundo relatos de testemunhas, durante o desentendimento, o suspeito teria agarrado o amante da mulher e o lançado pela janela do segundo andar do prédio.