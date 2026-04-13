14 de abril de 2026
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VÍDEO: Marido flagra esposa com outro e joga amante pela janela

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma briga motivada por ciúmes terminou com um homem gravemente ferido após ser arremessado da sacada de um apartamento. O caso ocorreu após o marido chegar ao imóvel e flagrar a esposa com outro homem, dando início a uma discussão violenta. Caso aconteceu no Chile.

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Segundo relatos de testemunhas, durante o desentendimento, o suspeito teria agarrado o amante da mulher e o lançado pela janela do segundo andar do prédio.

“Ouvi gritos de briga e, logo depois, um barulho muito forte. Quando olhei, o homem já estava caído no chão”, relatou uma vizinha, que preferiu não se identificar, de acordo com a imprensa local.

Vítima foi socorrida em estado grave

A vítima foi atendida por equipes de resgate e encaminhada a um hospital em estado grave. O estado de saúde atualizado não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.

Polícia investiga o caso

Após a agressão, o suspeito fugiu do local e segue sendo procurado pelas autoridades. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar o autor, além de esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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