O principal suspeito de ter matado Agnaldo de Camargo, 56 anos, em São José dos Campos, prestou depoimento à Polícia Civil, confessou o crime e saiu pela porta da frente da delegacia. A informação é da família da vítima.

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Agnaldo foi encontrado morto dentro de casa, atingido por 15 facadas, na manhã de segunda-feira (6). O principal suspeito é o próprio primo da vítima.