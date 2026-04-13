Um comerciante sofreu um atentado a tiros em Taubaté. O carro dele foi alvejado no Portal da Mantiqueira, na noite de domingo (13). O ataque teria sido feito por dois homens que estavam em um carro escuro, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.
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O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida. De acordo com o boletim, a vítima, um comerciante de 33 anos, relatou que saiu para buscar o carro, um VW Polo preto, quando percebeu a presença de um GM Cruze escuro estacionado à frente. Em seguida, dois homens desceram do banco traseiro do veículo e passaram a atirar em sua direção.
Segundo o registro, o homem conseguiu correr e não foi baleado. Os disparos, porém, atingiram o carro dele. Uma testemunha que estava com a vítima disse à Polícia Militar que correu para uma praça próxima e que os autores não atiraram contra ela.
Disparos
O boletim informa que a ocorrência começou a ser atendida às 18h29. O endereço registrado é a avenida Haroldo Mattos, na altura do número referencial. Segundo o relato policial, a vítima havia estacionado o VW Polo por volta das 14h30 e voltou ao endereço às 17h55. Já por volta das 18h20, quando saiu para buscar o veículo, percebeu o GM Cruze escuro à frente. Nesse momento, dois homens desceram do carro e fizeram os disparos.
A testemunha disse que conseguiu observar parcialmente um dos suspeitos. Conforme o boletim, ele seria branco, magro, alto e vestia blusa e calça pretas. Já o segundo ocupante que desceu do carro, assim como o motorista, não teve características anotadas de forma precisa.
Segundo atentado
Ainda de acordo com o registro, a vítima contou que, em janeiro de 2026, já teria sofrido outra tentativa de homicídio, nas proximidades do Fórum de Pindamonhangaba, mas afirmou que naquela ocasião não registrou boletim de ocorrência.
A perícia esteve no local e apreendeu 11 cápsulas de munição. O material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística de Taubaté. O carro da vítima também passou por perícia e depois foi liberado.
Outro ponto destacado no boletim é que há um condomínio em frente ao local indicado pelos policiais, com câmeras de monitoramento externo. Essas imagens podem ajudar a Polícia Civil a identificar o Cruze escuro, os ocupantes e a rota de fuga usada após os disparos.
Até a emissão do boletim, ninguém havia sido preso. O caso foi encaminhado para o distrito policial da área e seguirá sob investigação como tentativa de homicídio.