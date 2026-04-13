Um comerciante sofreu um atentado a tiros em Taubaté. O carro dele foi alvejado no Portal da Mantiqueira, na noite de domingo (13). O ataque teria sido feito por dois homens que estavam em um carro escuro, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

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O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida. De acordo com o boletim, a vítima, um comerciante de 33 anos, relatou que saiu para buscar o carro, um VW Polo preto, quando percebeu a presença de um GM Cruze escuro estacionado à frente. Em seguida, dois homens desceram do banco traseiro do veículo e passaram a atirar em sua direção.