Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (13), após furtarem equipamentos de uma torre de telefonia móvel no bairro Jardim Santa Inês, zona leste de São José dos Campos.
Durante a ação, os policiais recuperaram quatro módulos de baterias estacionárias, pesando cerca de 60 kg cada, avaliados em mais de R$ 20 mil.
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A equipe foi acionada por volta das 3h30 e ao chegar à torre, constatou que os portões de entrada e interno estavam arrombados. Com informações sobre o veículo utilizado na ação, os agentes iniciaram o patrulhamento e conseguiram abordar o automóvel retornando ao local do crime.
Dentro do carro, encontraram um alicate corta-frio, ferramenta utilizada para romper os cadeados e cabos.
Após a abordagem, os três suspeitos confessaram o crime e indicaram o local onde haviam escondido as baterias. O material foi localizado intacto e apreendido para devolução à empresa proprietária.
Os envolvidos, o veículo e os objetos recuperados foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceram presos, à disposição da Justiça.