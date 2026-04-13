Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (13), após furtarem equipamentos de uma torre de telefonia móvel no bairro Jardim Santa Inês, zona leste de São José dos Campos.

Durante a ação, os policiais recuperaram quatro módulos de baterias estacionárias, pesando cerca de 60 kg cada, avaliados em mais de R$ 20 mil.

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