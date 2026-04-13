Formado em Direito e Ciências Sociais na Unitau (Universidade de Taubaté), o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, foi demitido nesta segunda-feira (13). Ele será substituído pela servidora de carreira Ana Cristina Viana. Waller estava à frente do órgão havia menos de um ano.

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O desligamento foi comunicado pelo Ministério da Previdência. Em nota, o ministro Wolney Queiroz agradeceu a Waller pela contribuição e destacou a estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto.