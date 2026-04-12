Uma mulher protagonizou uma discussão após flagrar o marido dentro de um carro com outra mulher. O caso ocorreu no sábado (4) e foi registrado por pessoas que presenciaram a situação.
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Segundo testemunhas, a esposa abordou o veículo ao perceber a presença de outra mulher ao lado do companheiro.
Durante a discussão, o homem afirmou que a acompanhante seria uma amiga que não via há anos. A justificativa não foi aceita pela esposa, e o desentendimento continuou.
Ainda conforme relatos, no momento em que o motorista tentou deixar o local, a mulher subiu no veículo, o que elevou a tensão entre os envolvidos. Não há informações sobre registro de ocorrência ou intervenção policial.