Gravemente ferido após ser eletrocutado em São José dos Campos, na manhã de domingo (12), Odail Pereira da Silva, 57 anos, teve até 50% do corpo queimado e segue em estado grave UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
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Segundo familiares, ele pode ser transferido para a ala de queimados da Santa Casa de São José nos próximos dias. O hospital é referência nesse tipo de atendimento.
Odail foi atingido por descarga elétrica após a queda de um poste na Rua Itambacuri, no bairro Vila Iracema, na região sudeste da cidade. A fiação o atingiu depois que uma cratera se abriu na rua e derrubou o poste.
Imagens de câmeras de segurança mostram Odail caminhando pela calçada quando foi atingido por um fio de alta tensão que se soltou do poste. A família informou que Odail sofreu descarga elétrica por vários minutos. O choque só parou quando o próprio fio se rompeu após queimar (veja o vídeo aqui).
O caso mobilizou equipes da Defesa Civil, da concessionária de energia EDP e da própria Sabesp, que foram acionadas para atender à ocorrência e conter os danos na região.
Uma investigação da Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades pelo ocorrido. O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.
Segundo o sobrinho de Odail, a Sabesp entrou em contato com a família e enviou uma representante de São Paulo para acompanhar o caso. Os familiares cobram também um contato da administração municipal. “Como o prefeito disse que prestou assistência estamos esperando até agora, pois nenhum assessor esteve aqui”, disse um sobrinho da vítima.
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Outro lado
A EDP informou que fez a manutenção no local, normalizou o fornecimento de energia e aguarda a conclusão das investigações.
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), publicou uma nota nas redes sociais. Ele disse que o problema da cratera na Vila Iracema "é grave" e que não pode ser tratado como “normal”. Ele cobrou a responsabilidade da Sabesp.
“Quero, antes de tudo, me solidarizar com a vítima e sua família. Ele foi socorrido, está sendo acompanhado e, felizmente, encontra-se estável. Desde o primeiro momento, a Prefeitura esteve no local com suas equipes, atuando para isolar a área, garantir a segurança e evitar novos riscos”, afirmou Anderson.
Ele cobrou publicamente a Sabesp pela ocorrido: “Mas é preciso ser claro: a Sabesp precisa dar respostas e assumir suas responsabilidades. Vamos cobrar a apuração completa do que aconteceu e as providências necessárias para que situações como essa não se repitam. A segurança da população vem em primeiro lugar”.
Em nota, a Sabesp lamentou "profundamente" o acidente ocorrido neste domingo (12), na Vila Iracema, em São José dos Campos. A empresa disse que prestará toda a assistência necessária ao morador, para isso já está em contato com a família.
"A empresa iniciou a apuração dos fatos e providenciou manobras operacionais para manter o abastecimento de água da região enquanto os reparos na tubulação são realizados", informou.