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Gravemente ferido após ser eletrocutado em São José dos Campos, na manhã de domingo (12), Odail Pereira da Silva, 57 anos, teve até 50% do corpo queimado e segue em estado grave UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

Segundo familiares, ele pode ser transferido para a ala de queimados da Santa Casa de São José nos próximos dias. O hospital é referência nesse tipo de atendimento.

Odail foi atingido por descarga elétrica após a queda de um poste na Rua Itambacuri, no bairro Vila Iracema, na região sudeste da cidade. A fiação o atingiu depois que uma cratera se abriu na rua e derrubou o poste.

Imagens de câmeras de segurança mostram Odail caminhando pela calçada quando foi atingido por um fio de alta tensão que se soltou do poste. A família informou que Odail sofreu descarga elétrica por vários minutos. O choque só parou quando o próprio fio se rompeu após queimar (veja o vídeo aqui).