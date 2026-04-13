14 de abril de 2026
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VÍDEO: Eletrocutado em SJC, Odail teve até 50% do corpo queimado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/Polícia Civil
Local do acidente na Vila Iravema
Local do acidente na Vila Iravema

Gravemente ferido após ser eletrocutado em São José dos Campos, na manhã de domingo (12), Odail Pereira da Silva, 57 anos, teve até 50% do corpo queimado e segue em estado grave UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

VEJA O VÍDEO 

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Segundo familiares, ele pode ser transferido para a ala de queimados da Santa Casa de São José nos próximos dias. O hospital é referência nesse tipo de atendimento.

Odail foi atingido por descarga elétrica após a queda de um poste na Rua Itambacuri, no bairro Vila Iracema, na região sudeste da cidade. A fiação o atingiu depois que uma cratera se abriu na rua e derrubou o poste.

Imagens de câmeras de segurança mostram Odail caminhando pela calçada quando foi atingido por um fio de alta tensão que se soltou do poste. A família informou que Odail sofreu descarga elétrica por vários minutos. O choque só parou quando o próprio fio se rompeu após queimar (veja o vídeo aqui).

O caso mobilizou equipes da Defesa Civil, da concessionária de energia EDP e da própria Sabesp, que foram acionadas para atender à ocorrência e conter os danos na região.

Uma investigação da Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades pelo ocorrido. O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.

Segundo o sobrinho de Odail, a Sabesp entrou em contato com a família e enviou uma representante de São Paulo para acompanhar o caso. Os familiares cobram também um contato da administração municipal. “Como o prefeito disse que prestou assistência estamos esperando até agora, pois nenhum assessor esteve aqui”, disse um sobrinho da vítima.

Leia mais: VÍDEO: Cratera derruba poste e morador é eletrocutado em São José

Leia mais: Alerta foi ignorado antes de nova cratera e eletrocussão em SJC

Outro lado

A EDP informou que fez a manutenção no local, normalizou o fornecimento de energia e aguarda a conclusão das investigações.

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), publicou uma nota nas redes sociais. Ele disse que o problema da cratera na Vila Iracema "é grave" e que não pode ser tratado como “normal”. Ele cobrou a responsabilidade da Sabesp.

“Quero, antes de tudo, me solidarizar com a vítima e sua família. Ele foi socorrido, está sendo acompanhado e, felizmente, encontra-se estável. Desde o primeiro momento, a Prefeitura esteve no local com suas equipes, atuando para isolar a área, garantir a segurança e evitar novos riscos”, afirmou Anderson.

Ele cobrou publicamente a Sabesp pela ocorrido: “Mas é preciso ser claro: a Sabesp precisa dar respostas e assumir suas responsabilidades. Vamos cobrar a apuração completa do que aconteceu e as providências necessárias para que situações como essa não se repitam. A segurança da população vem em primeiro lugar”.

Em nota, a Sabesp lamentou "profundamente" o acidente ocorrido neste domingo (12), na Vila Iracema, em São José dos Campos. A empresa disse que prestará toda a assistência necessária ao morador, para isso já está em contato com a família.

"A empresa iniciou a apuração dos fatos e providenciou manobras operacionais para manter o abastecimento de água da região enquanto os reparos na tubulação são realizados", informou.

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