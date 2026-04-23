Os novos Parques Lineares nos bairros Rio Comprido e Campo Grande trouxeram mais qualidade de vida, lazer e convivência para os moradores. Localizados em áreas mais afastadas, a entrega das obras melhorou o bem-estar e proporcionou espaços saudáveis para todas as idades.

O Parque no Rio Comprido tem quadra de futebol, de basquete 3x3, parquinhos infantis, academia ao ar livre, área pet, espaços de convivência e um centro de treinamento esportivo, com aulas de yoga, ginástica, basquete, futsal e caminhada. O investimento foi de R$ 2,7 milhões.

Em Campo Grande, o Parque tem quase 20 mil m², 1 km de ciclovia, 4 mil m² de área de passeio público, piso tátil direcional e de alerta na Rua Leopoldo Leite, garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Além disso, foi feita a construção do pátio da feira livre, com área de 1.415 m², liberando a via pública para o tráfego de veículos e pedestres.

Município amplia esporte e atende hoje 1,3 mil atletas

Jacareí amplia seu protagonismo esportivo com crescimento expressivo no número de atletas e equipes. Em 2026, o município atende 1.380 atletas em 25 modalidades, uma alta de 84% em relação ao início de 2025, quando eram 750.

O número de equipes também subiu para 81, com avanço da participação feminina (de 26 para 35) e masculina (de 42 para 46). Os espaços de treino passaram de 25 para 30.

Para fortalecer o alto rendimento e a formação esportiva, a cidade lançou o programa “Sou Atleta”, voltado a jovens de até 20 anos, incluindo pessoas com deficiência.

A iniciativa busca ampliar o acesso, qualificar o treinamento e preparar atletas para competições oficiais, consolidando o desenvolvimento esportivo no município.

Jacareí de volta ao cenário do futebol Paulista

Jacareí volta ao cenário do futebol paulista com uma equipe representando oficialmente o município em competições da Federação Paulista de Futebol. O Estádio Municipal Du Cambusano foi incluído no calendário da entidade até 2029, com jogos do Jacareí Futebol Clube, que disputa a Série A-4.

O clube assumirá os custos operacionais das partidas, sem despesas para a Prefeitura. A iniciativa marca o retorno da cidade ao futebol profissional, fortalece o esporte local e deve impulsionar a economia, além de incentivar a participação de jovens atletas e ampliar a visibilidade regional.