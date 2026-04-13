Terminou às 11h15 dessa segunda-feira (13), sem nenhum lance, o leilão aberto pela Prefeitura de Taubaté para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como Esquina do Brasil.
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Os quatro imóveis, que somam 1,3 milhão de metros quadrados, foram leiloados em um único lote. O lance mínimo era de R$ 185 milhões. O leilão online teve início ainda no dia 5 de março, mas não houve nenhuma proposta.
O objetivo da Prefeitura era utilizar o dinheiro arrecadado com os leilões para pagar dívidas. No projeto em que pediu a autorização da Câmara para a venda das áreas da Esquina do Brasil, o prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que "nosso município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".
Questionada pela reportagem nessa segunda-feira, a Prefeitura afirmou que "irá realizar uma análise para definir se manterá as condições e formatos atuais do leilão ou se solicitará uma reavaliação para fazer uma alteração mais ampla do edital, ou até possíveis mudanças no formato da área a ser leiloada em uma nova oportunidade".
Leilões.
Em abril de 2025, o governo Sérgio Victor anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões que terminaram sem proposta.
Dos 26 imóveis que foram a leilão, 16 foram vendidos, todos em janeiro desse ano. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência, que somaram R$ 3,831 milhões.
Além das áreas da Esquina do Brasil, a lista de imóveis que não tiveram lance tem a antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, três terrenos no loteamento São Felix do Cataguá, uma área no Piracangaguá e um imóvel no Água Quente.