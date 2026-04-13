14 de abril de 2026
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TAUBATÉ

Esquina do Brasil: leilão por R$ 185 milhões termina sem lances

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Insigne Leilões
Prefeitura de Taubaté tentava vender quatro imóveis, que somam 1,3 milhão de metros quadrados, em um único lote, mas nenhum interessado fez proposta
Prefeitura de Taubaté tentava vender quatro imóveis, que somam 1,3 milhão de metros quadrados, em um único lote, mas nenhum interessado fez proposta

Terminou às 11h15 dessa segunda-feira (13), sem nenhum lance, o leilão aberto pela Prefeitura de Taubaté para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como Esquina do Brasil.

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Os quatro imóveis, que somam 1,3 milhão de metros quadrados, foram leiloados em um único lote. O lance mínimo era de R$ 185 milhões. O leilão online teve início ainda no dia 5 de março, mas não houve nenhuma proposta.

O objetivo da Prefeitura era utilizar o dinheiro arrecadado com os leilões para pagar dívidas. No projeto em que pediu a autorização da Câmara para a venda das áreas da Esquina do Brasil, o prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que "nosso município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".

Questionada pela reportagem nessa segunda-feira, a Prefeitura afirmou que "irá realizar uma análise para definir se manterá as condições e formatos atuais do leilão ou se solicitará uma reavaliação para fazer uma alteração mais ampla do edital, ou até possíveis mudanças no formato da área a ser leiloada em uma nova oportunidade".

Leilões.

Em abril de 2025, o governo Sérgio Victor anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões que terminaram sem proposta.

Dos 26 imóveis que foram a leilão, 16 foram vendidos, todos em janeiro desse ano. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência, que somaram R$ 3,831 milhões.

Além das áreas da Esquina do Brasil, a lista de imóveis que não tiveram lance tem a antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, três terrenos no loteamento São Felix do Cataguá, uma área no Piracangaguá e um imóvel no Água Quente.

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