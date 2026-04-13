Terminou às 11h15 dessa segunda-feira (13), sem nenhum lance, o leilão aberto pela Prefeitura de Taubaté para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como Esquina do Brasil.

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Os quatro imóveis, que somam 1,3 milhão de metros quadrados, foram leiloados em um único lote. O lance mínimo era de R$ 185 milhões. O leilão online teve início ainda no dia 5 de março, mas não houve nenhuma proposta.