Jacareí vive um novo ciclo de crescimento econômico com a chegada de grandes empreendimentos ao longo de 2025.

A instalação de um supermercado no Jardim das Indústrias, com espaço para lojas variadas, e de um centro de compras no Vila Branca, que reúne academia, restaurantes e diversos comércios, resultou na criação de cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos no município.

Para a administração municipal, o momento é de confiança por parte de investidores, que têm demonstrado interesse na cidade, reconhecendo o potencial econômico local.

Valor de venda de imóveis cresce 96% em Jacareí

A atratividade do município também tem se refletido no setor imobiliário. Segundo dados coletados pela Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba), houve aumento significativo no VGV (Valor Geral de Vendas).

Até maio do ano passado, o VGV de empreendimentos em fase de lançamento foi estimado em R$ 380,1 milhões, saltando para R$ 746 milhões no segundo semestre de 2025, alta de 96% em Jacareí.

Já em relação ao VGV em estoque, nos mesmos períodos, o valor passou de R$ 204,3 milhões para R$ 485 milhões.