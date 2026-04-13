14 de abril de 2026
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LIMPEZA URBANA

SJC: Urbam diz que greve é irresponsável e adotará medidas legais

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) iniciaram uma greve na manhã desta segunda-feira (13). A paralisação já provoca reflexos diretos nos serviços urbanos de São José dos Campos, especialmente na varrição e na coleta de lixo programadas para esta segunda-feira.

A greve foi aprovada em assembleia e, segundo o sindicato, ocorre por tempo indeterminado. A Urbam manifestou repúdio e afirmou que opera em contingência.

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Os principais pontos de impasse incluem a retirada da proposta de progressão salarial; críticas ao convênio médico, considerado caro e com falhas no atendimento; mudanças na jornada de trabalho e reajustes salariais considerados insuficientes para recompor perdas financeiras da categoria.

Trabalhadores foram vistos em protesto com cartazes e fazendo reivindicações.

Nota oficial da Urbam

Em resposta, a Urbam divulgou uma nota oficial repudiando o movimento grevista e declarou que trabalhadores que desejam continuar atuando estão sendo impedidos por manifestantes ligados ao movimento.

Segundo a empresa, a paralisação é considerada “irresponsável” e prejudica diretamente a população ao comprometer a prestação de serviços essenciais. Atividades como varrição e coleta seletiva já estão sendo impactadas, causando transtornos à cidade. Para amenizar os efeitos, foi posto em prática um plano de contingência.

A empresa afirmou que não compactua com ações que penalizam a população e que seu departamento jurídico adotará medidas legais para garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Enquanto isso, a situação segue sem previsão de acordo. A população pode enfrentar acúmulo de resíduos até que avancem as negociações entre as partes.

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