Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) iniciaram uma greve na manhã desta segunda-feira (13). A paralisação já provoca reflexos diretos nos serviços urbanos de São José dos Campos, especialmente na varrição e na coleta de lixo programadas para esta segunda-feira.

A greve foi aprovada em assembleia e, segundo o sindicato, ocorre por tempo indeterminado. A Urbam manifestou repúdio e afirmou que opera em contingência.

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